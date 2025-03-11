Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde, sahipli bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine belde 6 ay süreyle karantinaya alındı. Olayın ardından belde girişine "Kuduz risk bölgesi" uyarı tabelası asıldı.
Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın köpeği saldırgan davranışlar sergileyince yapılan incelemeler sonucunda kuduz olduğu belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Köseceli beldesi sakinlerinden Zahittin Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldede bulunan tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını bildirdi.
Belde halkı, karantina süresi boyunca dikkatli olmalı ve yetkililerin uyarılarına uymalı.