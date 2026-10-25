Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek kara yolu üzerindeki Gölgeli köyü yakınlarında meydana geldi. Serhat Y. (47) yönetimindeki 02 ER 200 plakalı hafif ticari araç ile Bekir Ç. (44) idaresindeki 35 AYB 658 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan 4’ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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