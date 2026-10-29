Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Eyüphan Çavuş’un kullandığı 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk yönetimindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazada iş yerinde de hasar meydana geldi.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan Melisa Türk ile Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürülen iki kişi tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.