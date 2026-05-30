Kaza, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu üzerindeki Belören beldesi yol ayrımında meydana geldi. Çarpışmada ağır yaralanan kardeşlerden 8 yaşındaki Eymen Mirza C., kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün yaşanan kazada, Veysel C. yönetimindeki otomobil ile Serkan S.’nin kullandığı araç çarpışmış; sürücülerle birlikte Aysel C., Muhammed Burak C., Emir Mirza C., Eymen Mirza C., Deniz Yaren C. ve Buse K. yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C.’nin olayın ardından hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Son olarak Eymen Mirza C.’nin de yaşamını yitirmesiyle kazada can kaybı 4’e yükselirken, hastanelerde tedavi altındaki diğer yaralıların durumlarının takip edildiği bildirildi.