Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aynı binada oturan komşusuyla tartışan Nedim Özbey, av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Bu sırada bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E. de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Nedim Özbey, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Özbey'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yaralı çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından silahı kullanan şüpheli komşu olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kimliği henüz öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.