Adıyaman'da inşaatta dengesini kaybedip, demir çubuğun üzerine düşen işçi A.K. yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; inşaatta çalışan A.K., dengesini kaybederek demir çubuğun üzerine düştü. Vücuduna saplanan demir nedeniyle yaralanan işçiyi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri A.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. A.K.'nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.