Ülkemiz arkeolojik çalışmalar için her bir parça toprağı adeta altın tepsi sayılan bir zenginliğe sahip. Yapılan arkeolojik çalışmalar ile ortaya çıkan tarihi eserlerin bazıları özellikle yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılırken bazıları ise şans eseri bulunuyor. Son 52 yılın en az yağış alan döneminin yaşanması ile Adıyaman'da 11 bin yıllık sır açığa çıktı.

SULAR ÇEKİLDİ TARİH AÇIĞA ÇIKTI

Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya yeni bir arkeolojik yapı alanı çıktı. Bölgede inceleme yapan arkeologlar ''T'' biçimli taş yapılar keşfetti. Yapıların Erken Neolitik Dönem yapısı olan Göbeklitepe ile doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı. Yapısı itibariyle 11 bin yıl öncesine dayandığı düşünülen taş yapılarda incelemeler başladı.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde çalışan Profesör Sabahattin Ezer'e göre ortaya çıkan taş yapılar ''Taş Tepeler Kültürü'' olarak adlandırılan geniş grubun bir parçası. Göbeklitepe ile aynı dönemde yapıldığı düşünülen bu taş yapılar insanlık tarihi açısından kritik önem taşıyor. Atatürk Barajı'nda suların çekilmesi, oluşan erozyon ve tarihi seviyelere ulaşan kuraklık taş yapıların gün yüzüne çıkmasına olanak tanıdı.

KURAKLIK RSKİ GİDEREK ARTIYOR

Kuraklık sonucunda geçmişte sular altında kalmış olan tarihi eser ve yapılar gün yüzüne çıksa da ülkemizin genelinde devam eden kuraklıklar ciddi seviyeye doğru ilerliyor. Arkeolojik açıdan bazı mucizelerin ortaya çıkmasını sağlayan suların çekilmesi ve barajlarda suların azalması gibi olaylar yağışların beklenen seviyelere gelmemesi halinde tarladan kentlere pek çok bölgede su krizini tetikleme riski taşıyor.