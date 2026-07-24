Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Alancık Köyü kırsalındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Sarp ve kayalık bir arazide başladığı belirtilen yangının, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldığı öğrenildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ve daha geniş ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Yangını kontrol altına alabilmek için bölgede zamanla yarışılıyor. Alevlere havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile; karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle müdahale ediliyor. Bölge halkı ve köylülerin de söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdiği bildirildi.