Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Pınarbaşı köyü yakınlarında seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 44 AGT 428 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kaza sonucu sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

