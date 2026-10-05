Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet K.'nin (23) kullandığı 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) yönetimindeki 63 AR 298 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ile araçlardaki Serkan U.(23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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