Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki fuar alanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.M. (39) idaresindeki 02 LA 041 plakalı vinç, aynı yolda ilerleyen Ş.Y. yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tırla çarpıştı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazada, her iki sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, kazanın meydana geldiği kavşak yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.