Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli de mahkemece serbest bırakıldı.