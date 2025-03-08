Adıyaman'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan 50 yaşındaki Operatör Doktor Mahir Kartalmış, rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Şanlıurfa’da özel bir hastanede görev yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla geldiği Ali Dağı mevkisinde yamaç paraşütü ile uçuş yaptı.
Kartalmış, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan paraşütten düşerek ağır yaralandı.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Mahir Kartalmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahir Kartalmış, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.