Adıyaman'da bir vatandaşın telefonla dolandırılması şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, geniş bir operasyona dönüştü.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün kent merkezinde ve Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında M.A.Z, O.Y, H.T, N.E, F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.