Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 4 ayrı suç dosyası bulunan ve kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 ayrı suç dosyası bulunan T.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, T.A.'nın ağabeyinin kimliğini kullandığı belirlendi. Yakın takibe alınan T.A., kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.