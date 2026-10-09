Adıyaman'ın Hoca Ömer Mahallesi'nde öğleden sonra meydana gelen olayda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 katlı bir binadan ses geldiği ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. AFAD ekipleri ise binanın içinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, binanın içinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
Olası bir tehlikeye karşı bölgede güvenlik önlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.