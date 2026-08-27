Adıyaman'ın Nemrut Dağı Milli Parkı'nda 19 Ağustos'ta yabancı uyruklu 2 şüpheli, izinsiz olarak çekirge toplamak sırasında yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler 16 canlı çekirgeyle birlikte ele geçirildi.

"BUNLAR ÜZERİNDE GENETİK ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"

Operasyonun ardından şüphelilere 1,4 milyon lira para cezası kesildi. Ele geçirilen çekirgeler ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, olayla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Satar, çekirgelerin canlı olarak götürülmesinin biyokaçakçılık veya izinsiz bilimsel çalışma ihtimalini düşündüğünü belirtti. "Canlı olarak toplamaları demek, onların üzerinde belki de genetik çalışmalar yapmak demek" diyen Satar, bu tür eylemlerin biyolojik kaynakların izinsiz yurt dışına çıkarılması anlamına geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Satar, Adıyaman ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan "etçil çekirge" olarak bilinen, 25 santimetreye kadar büyüyen bu türün kıymetli olduğunu ifade etti. Satar, "Bunlar koleksiyonculara bazı materyaller sağlıyorlar. Ya da bunlar endemik, endemik olmazsa bile sadece bizim coğrafyamızda bulunduğu için kıymetli. Çok pahalı fiyatlara satabiliyorlar bunları" dedi.

Böceklerin tıbbi amaçlı ilaç elde etmek için de kullanılabileceğini belirten Satar, izinsiz çıkarılmasının ciddi riskler taşıdığını anlattı. "Bunlar bir bakteriyle, gördünüz işte bir virüsle ne yapabiliyorlar. Dünyayı da pandemiyle dize getirdiler yani. Böyle bir hastalığa yol açabilirsiniz" şeklinde uyarıda bulundu.

Satar, yabancı kişilerin bitki veya hayvan topladığına dair şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, hemen jandarma karakoluna veya güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini kaydetti. "Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine hemen haber verilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.