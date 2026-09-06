Olay akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz şüpheli sevgilisini darbetmeye çalıştığı esnada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi.

Araya girmek isteyen U.Y. ismi öğrenilemeyen saldırgan tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan U.Y.’yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri tarafından önlem alınırken, sağlık görevlileri tarafından U.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan U.Y.’nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yaşanan bıçaklanma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.