Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 yolcu yaralandı. Üzeyir Y.'nin kullandığı 02 AGL 876 plakalı otomobil ile Şevket A. idaresindeki 61 K 12947 plakalı hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu otomobil orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilde yolcu olarak bulunan Betül Y. ve Yıldız Y.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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