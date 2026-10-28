Olay, Yeni Mahalle 3’üncü Çevreyolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edildi.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kavganın ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen beş şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.