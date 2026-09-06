Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe’nin kullandığı 33 D 6953 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. HASTANEYE KALDIRILDI Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen otomobilin içinde sıkışan Yumrutepe, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen gazeteci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. YAŞAMINI YİTİRDİ Yumrutepe, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yumrutepe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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