Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda 10 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, depoda bulunması gereken on iki adet silahın yerinde olmadığı fark edildi. Ekipler, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı kayıtlarını incelediğinde silahlardan üçünün yeniden incelemeye alındığını belirledi. Bu silahlardan ikisinin, Emanet İşlemleri Bürosu görevlisi zabıt katibi Utku Erkek üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise tamamen başka bir soruşturma kapsamında bir şüphelinin ikametinde ele geçirildiği saptandı. Yürütülen soruşturmanın ardından Utku Erkek, sorumluluğundaki silahları usulsüzce dışarı çıkardığı gerekçesiyle 26 Kasım'da tutuklandı ve hakkında zincirleme zimmet suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"İNTİHAR ETMEK İÇİN ALDIM, DİĞERLERİNİ BİLMİYORUM"
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Utku Erkek, dikkat çekici bir savunma yaptı. Büroya ilk başladığında herhangi bir devir veya sayım işlemi yapılmadığını, emanet deposunun oldukça düzensiz olduğunu belirten Erkek, süreç içinde ağır maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Sanal bahis sebebiyle yaklaşık 1.5 milyon lira borca battığını ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini ifade eden sanık, bu bunalım esnasında intihar etmek amacıyla depodan bir silah aldığını, ancak evde mermisi olmadığını fark ettiğini söyledi. Ertesi günlerde de ormanda ve sahilde hayatına son vermeyi düşündüğünü, Kartal iskelesine doğru yürürken polislerin üst araması yapması sonucu üzerindeki iki silahla yakalandığını belirtti. Maddi menfaat kastı olsaydı depodaki daha değerli eşyaları alacağını öne süren Erkek, kendisinin sadece iki silah aldığını, geri kalan on silahın kim tarafından ve ne zaman çalındığını bilmediğini iddia etti.
‘EMANET BÜROYA BEN VE SANIK GİREBİLİYORDUK’
Tanık Ebubekir D. , "Ben Adalar Adliyesi'nde Memur olarak İdari İşler Bürosu'nda çalışıyorum. Daha önce sanık ile beraber emanet büroya baktım, savcının denetimi sırasında sanık Anadolu Adliyesi'nde çalışmaya başlamıştı. Beraber çalıştığım dönemde sanığın silah aldığını görmedim. Bu durumla ilgili şüphem olmadı. Emanet büro biraz karışıktı biz teslim aldığımızda da birden fazla kişi çalışıyordu silahları kim veya kimler tarafından alındığına dair bilgim yoktur. Bazen emanetler geldiğinde savcılıkta soruşturma numarası alınmamış oluyordu, bir kaç gün emanette kayıtsız şekilde bekletiliyordu, bu süreçte silahlar kasaya konmadan bekletiliyordu. Emanet kısmı çok karışıktı. Uzun süredir orada bulunan ve gereği yapılmayan eşyalar vardı bu nedenle emanet büro biraz düzensizdi. Emanet büronun anahtarı bizim odamızda bulunuyordu. Emanet büroya ben ve sanık girebiliyorduk. Anahtar panoda asılıydı, başkası alıp gidebilirdi ancak ben böyle bir şey duymadım. İcra müdürlerinin kasası vardı ancak tek başına odaya giremiyorlardı. O dönemde yapılan denetimde silahların eksikliği tespit edildi" dedi.
‘KAYIP SİLAHLARIN SORUŞTURMA SIRASINDA ALINDIĞINI ÖĞRENDİM’
Tanık Rabia D.Ç., "Adalar Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışıyorum, sanık kısa bir dönem benimle çalıştı, emanet, soruşturma birçok alanda çalışıyordu. Daha sonra yapılan denetim sırasında bazı silahların olmadığı anlaşıldı bu silahların nerede olduğunu bilmiyorum. Kayıp silahların soruşturma sırasında alındığını öğrendim. Benim odam ayrıydı silahlar emniyetten geldiğinde işlemin gereğini yapıp silahları alıyorlardı. Silahlar ilk olarak adliyeye geldiğinde bazen soruşturma numarası olmuyordu ve kalemde ve emanette bulunuyordu. Savcılıkta 4 personel vardı, sanık Utku ve tanık Ebubekir izinli olduğunda diğer arkadaşlar bakıyordu" dedi.
MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI
Savunmaların ve tanık ifadelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Utku Erkek’i sadece poşet içerisinde taşırken yakalattığı iki silahtan sorumlu tutarak tahliyesine karar verdi. Eksik hususların giderilmesi ve diğer kayıp silahların akıbetinin araştırılması amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.