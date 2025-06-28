Berat Karaaslan / Sözcü.com.tr ÖZEL HABER

30 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Restatör Tuğba Yavaş, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin caddesinde 5. kattaki evinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yavaş, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

BİR GECE DE İDDİANAME DEĞİŞTİ

Başlatılan soruşturmada eşi Prof. Dr. A.Y., cinayet şüphesiyle tutuklandı ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ne olduysa bu aşamada oldu. 12 Aralık 2024'te kasten öldürme suçundan hazırlanan iddianame bir gün sonra 13 Aralık 2024'te değişti. Hazırlanan yeni iddianamede suç değişerek 'intihara yönlendirme' olarak kayıtlara geçti.

Hazırlanan yeni iddianamenin kabul edilmesiyle dava Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Davanın ilk duruşması, 8 Ocak 2025 görüldü. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

(Tuğba Yavaş)

Bu arada sanık A.Y.'nin avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Görülen duruşmalarda sanık A.Y., eşini intihara yönlendirme gibi amacı olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Acılı aile verdiği ifadesinde sanıktan şikayetçi olduklarını ve kızlarının asla intihar etmediğini söyledi. Sanığın olaydan sonra torunlarını kendilerini göstermediğini söyleyen aile, şikayetlerini geri çekmedi.

16 Nisan 2025 duruşmasında avukatlar mahkemenin görevsizliğini vurgulayarak dilekçe vereceklerini ifade ettiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil olarak Asliye Ceza Mahkemesinin görevizliğini vurguladı.

Dosyayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi. Derneği davaya katılma talebi 16 Nisan 2025 günü yapılan duruşmada kabul edilmese de avukatlar talebin yineleneceğini ifade etti.

'ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİN ARKASINDAKİ ERKEK ŞİDDETİNİ TANIYORUZ'

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarında Av. Sevda Demirtaş ve Av. Serenay Yaman, sözcü.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Tuğba Yavaş'ın ölümünün bir cinayet mi, intihar mı yoksa kaza mı olduğunun araştırılması gerektiğini vurgulayan avukatlar şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ki; Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak neredeyse Türkiye'nin her yerinde katledilen kadınlar için mücadele veriyoruz. Pek çok dosyada olduğu gibi bu dosyada da usul hukukunun uygulanmadığına şahit oluyoruz. Çünkü Tuğba Yavaş, evli olduğu erkek ile birlikte yaşadığı evinin terasından gece yarısı düşerek yani şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Dolayısıyla Tuğba'ın ölümünün cinayet mi, intihar mı yoksa kaza mı olduğunun araştırılması gerekiyordu."

'DELİL OLMADAN SUÇ DEĞİŞTİRİLDİ'

"Evet Savcılık makamınca bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma neticesinde 12.12.2024 tarihinde sanık hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan cezalandırılması istemli bir iddianame düzenlendi. Ancak hemen 1 gün sonra 13.12.2024 tarihinde yeni bir iddianame düzenlenerek Sanık A,Y'nin intihara yönlendirme suçundan cezalandırılması istendi. Fakat böyle kısa bir sürede ikinci bir iddianamenin düzenlenmesi için dosyaya suç vasfını değiştirir nitelikte yeni bir delilin girmiş olması gerekirdi. Ancak biz dosyada böyle bir delil görmedik."

'DELİLLER GEREKTİĞİ GİBİ TOPLANMADI'

"Öte yandan yüksekten düşme vakalarında ivedilikle toplanması gereken deliller vardır. Ve bu deliller toplanmadan suç vasfının belirlenmesi mümkün değildir. Geldiğimiz noktada ise yapılmayan bir soruşturma neticesinde görevsiz olan mahkemece görülen bir dava söz konusu tabi ki ilk duruşmadan itibaren tarafımızca defatle görevsizlik itirazlarında bulunulmuş hatta ilk itirazımız kabul edilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Ancak sanık tarafından bu karara karşı yapılan itiraz da kabul edilerek dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir."

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

"Biz Dernek olarak tüm bu hukuksuzluklara karşı mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Savcılık makamınca toplanmayan tüm delilleri mahkemenin toplaması için gerekli talepler de bulunarak. Tuğba'nın ölümünün aydınlatılması için gerekeni yapacağız. 30.06.2025 tarihinde görülecek olan duruşma da yine görevsizlik itirazımızı ve Derneğimizin katılma taleplerini yineleyeceğiz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu bir şüpheli ölümdür ve bizler şüpheli kadın ölümleri arkasında ki erkek şiddetini de çok iyi tanıyoruz.Tuğba ve yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz"