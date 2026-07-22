Emekliler, ay sonunu getirmek için her gün hangi harcamaları kısabileceğini hesaplarken Anayasa Mahkemesi (AYM), seyyanen zam dosyasının incelemesini adli tatil sonuna bıraktı. 1 Eylül’e kadar sürecek adli tatil, emekliyi yakarken mutlak butlan dosyasının incelenmesinin ertelenmesiyle kayyum Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurtardı.

SEÇİM MESAJI

Söz verilip ödenmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam için AYM’ye dilekçe yağdıran ve 1 milyon imza veren emeklilerin hak talebi ‘adli tatil’ bahanesiyle görmezden gelindi. Konuyla ilgili AYM’ye başvuran Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Anayasa Mahkemesi duy emeklinin sesini. Memur emeklisinin bu haklı davasının ertelenmesi adalete olan güveni sarsmaktadır” açıklamasını yaptı. Gündoğan, “Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunacağız” ifadesiyle geri adım atmayacaklarını vurgularken “Emekli ilk seçimde gereken dersi verecektir” diye konuştu.

‘TEKLİF YASALAŞMALI’

Emeklileri heyecanlandıran son gelişme TBMM’de memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklisine de uygulanması için kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi oldu. Seyfettin Çilesiz, bu gelişmeyi “Umarım bu kanun teklifi yasalaşır. Böylece memur emeklilerinin maaşı doğrudan artar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı da dolaylı olarak arttırılacaktır” ifadesiyle yorumladı. 2023’teki 8 bin 77 liralık seyyanen zammın bugünkü karşılığı 25 bin 153 lira olarak hesaplandı. Böylece memur emeklilerinin iktidardan alacağı 573 bin 499 liraya ulaştı.

‘AYM gerçeklikten koptu’

AYM, son yıllarda verdiği kararlarla eleştiriliyor. “AYM’nin Türkiye’nin sosyoekonomik gerçeklerinden kopuk, antisosyal bir çizgi izlediğini görüyorum” ifadesini kullanan Avukat Tolga Şirin, ‘tartışmalı kararları şöyle özetledi: “Emekli aylığı hesaplama oranlarının kademeli olarak düşürülmesi, emekli olan serbest meslek erbabından kendi yerlerini açmaları halinde yüzde 10 kesinti uygulanması, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olup kamu kurumlarında çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmesi.”