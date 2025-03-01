İş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi. Mahkeme bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti. İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayenesinden sonra konuyla ilgili rapor hazırlandı.
Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmiş, ardından Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açmıştı.
Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı ‘akli dengesi yerindedir’ raporun doğru olmadığını iddia etmişti.