Adli tıp uzmanı Profesör Michael Freeman, cinsel suçlardan hükümlü Jeffrey Epstein’ın hapishanedeki ölümünün intihar değil cinayet sonucu olduğuna inandığını söyledi. BBC’nin Newsnight programına konuşan Freeman, New York’taki adli tıp dosyasını incelediğini ve bulguların arkadan boğularak öldürülmeyle tutarlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019’da New York’taki Metropolitan Cezaevi’nde ölü bulunmuştu. Otopside görev alan adli tıp uzmanı, yaralanmaların intiharla tutarlı olduğu ve cinayet durumunda beklenen savunma yaralarına ilişkin kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştı.

DOSYA VE FOTOĞRAFLARI İNCELEDİ

Freeman, değerlendirmesini Epstein’ın kardeşi Mark Epstein’ın kendisine verdiği adli tıp raporundaki dosya ve fotoğraflara dayandırdı. Cesedi görmeyen Freeman, analizinin bağımsız olduğunu ve kardeşinin öldürüldüğüne inanan Mark Epstein’dan ödeme almadığını söyledi. Araştırmasında vardığı sonuçlar hakem değerlendirmesine tabi tutulmadı.

ABD’de polis gözetimindeki ölümlerle ilgili davalarda, aralarında George Floyd vakasının da bulunduğu dosyalarda savcılara ölüm nedeni uzmanı olarak hizmet veren Freeman, pazartesi akşamı Londra’da bulgularını sundu. Ardından araştırmasını ve incelediği adli tıp dosyalarını yayımladı.

Freeman, Epstein’ın sol omzundaki derin kanamanın ve yüzündeki yaralanmaların saldırıya işaret ettiğine inandığını belirtti. Boyundaki izin üzerinde tırnak izleri görüldüğünü, bunların kişinin boynundaki ipi çıkarmaya çalışmasıyla tutarlı olduğunu savundu.

Freeman, Epstein’ın boğularak öldürüldükten sonra muhtemelen aynı iple ranzadan asıldığı görüşünü dile getirerek, “Yaralanmalar ve cesedin bulunma şekli birbirini tutmuyor. Geriye kalan tek açıklama, ölümün cinayet sonucu olduğudur” dedi.

OTOPSİDE İNTİHAR SONUCUNA VARILMIŞTI

Epstein’ın otopsisi sırasında baş adli tıp uzmanı olan ve ölümün intihar olduğuna karar veren Dr. Barbara Sampson ise daha önce, “Epstein'in ölüm nedeni ve şekli konusundaki tespitimizin arkasında kesinlikle duruyorum” açıklamasını yapmıştı. BBC, yeni değerlendirmeye ilişkin yorum almak için Sampson ile iletişime geçtiğini bildirdi.

Otopside görev alan adli tıp uzmanı da ABD Adalet Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi’ne, yaralanmaların boğularak öldürülmekten ziyade asılarak intiharla daha tutarlı olduğunu ve savunma yaralarına ilişkin kanıt bulunmadığını söylemişti.

Freeman, gözaltında intihar sonucu ölüm vakalarında ceset indirilmeden önce fotoğraf çekilmesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasına göre ise Epstein’ı bulan gardiyan hemen bir meslektaşını yardıma çağırdı, Epstein’ı yere indirdi ve hayata döndürmeye çalıştı. Bakanlık raporunda, ölümün Epstein’ın kısa süreliğine intihar gözetimine alınmasından bir ay sonra gerçekleştiği belirtildi.

KİMİN ÖLDÜRMÜŞ OLABİLECEĞİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Freeman, yorumunun doğru olması halinde Epstein’ı kimin öldürmüş olabileceği sorusuna “hiçbir fikrim yok” yanıtını verdi. Bunun yürüttüğü incelemenin konusu olmadığını belirtti. Görüşlerinin komplo teorisine kayıp kaymadığı sorulduğunda ise hatalı bulunduğu noktaların gösterilmesine ve bilgiye dayalı karşı görüşlere açık olduğunu söyledi.

Epstein, 2008’de reşit olmayan birinden fuhuş talep etmekten suçlu bulunmuş ve cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmişti. Bir anlaşma sonucunda ağır bir hapis cezasından kurtulmuştu. On bir yıl sonra, reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismar amacıyla kullanan bir şebeke yönetmekle suçlandı. Bu suçlamalar nedeniyle yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulundu.