Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı girişinde X-Ray cihazından geçen S.K. isimli şahıs, sistemin yoğun uyarı vermesi üzerine durduruldu. Güvenlik görevlilerinin yaptığı üst aramasında, şüphelinin üzerinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1,1 gram uyuşturucu madde bulundu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine adliyede görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., işlemleri için adliyedeki polis merkezine götürüldü.

'BOŞANMA DAVASI İÇİN GELDİM'

Burada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye boşanma davası açmak amacıyla geldiğini, X-Ray’den geçişi sırasında üzerindeki maddenin tespit edildiğini söyledi. Uyuşturucu maddeyi Küçükçekmece İkitelli’de tanımadığı bir kişiden temin ettiğini öne süren S.K., maddeyi kendi kullanımı için taşıdığını belirtti.

'PİŞMANIM, TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'

Daha önce uyuşturucu kullanımı nedeniyle sabıka kaydının bulunduğunu ifade eden şüpheli, tedavi olmak istediğini ve pişman olduğunu dile getirdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K. serbest bırakıldı.