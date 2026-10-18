Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde, adliye karşısındaki arazide meydana geldi. Dün yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarının yakınları, adliye önünde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 6 KİŞİ YARALANDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada G.D. (20), C.D. (19), A.O. (53), R.D. (46), H.A. (43) ve M.A. (46) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelileri gözaltına aldı. Dün yaşanan silahlı kavganın ardından tarafların yakınları arasında çıkan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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