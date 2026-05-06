Ağrı'da boşanma işlemlerini başlatmak üzere adliyeye giden bir kişi, kayınbiraderi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, dün Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde gerçekleşti. Eşiyle birlikte Aile Mahkemesi’ne müracaat etmek için binaya gelen Ramazan A., burada kayınbiraderi Ali A. ile karşılaştı. Ali A., yanındaki tabancayla eniştesine 7 el ateş açtı. Bacaklarına ve kalçasına mermi isabet eden Ramazan A. yaralanırken, bölgede görevli emniyet güçleri saldırgana anında müdahale ederek şüpheliyi suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirdi.

RAMAZAN A. TABURCU OLDU

Saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerden ikisi, o sırada caddeden geçen iki ayrı araca isabet ederek maddi hasara yol açtı. Araçlardaki vatandaşların olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan A., tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ali A.’nın sorgusu sürüyor.