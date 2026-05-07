Olay, 26 Eylül 2025 sabah saatlerinde Yalova Adliyesi önünde meydana geldi. Bursa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen bir cinayet davasında tanıklık yapmak için adliyeye gelen 40 yaşındaki Halis Turan, dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, daha önce öldürülen Abdurrahman Aslan’ın akrabası olan Ömer Aslan, Turan’ı adliyeye kadar takip etti. Kendisine yaklaşan Ömer Aslan’ı fark eden Turan kaçmaya çalıştı ancak kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheli, Turan’a defalarca ateş etti. Saldırıda Turan hayatını kaybederken, 77 yaşındaki E.K. de bacağından yaralandı. Kurşunlardan bazıları adliye binasının giriş katındaki Başsavcılık Özel Kalemi’nin camına isabet etti.

POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Ömer Aslan’ın, peşine düşen polislere de ateş açtığı belirtildi. Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla birlikte Atatürk Enstitüsü bahçesinde yakalandı. Olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen ağabeyi Zübeyir Aslan ise kaçtığı araçla Bursa’nın İznik ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aileden başka isimler de gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ömer Aslan’ın ifadesinde, Bursa’daki cinayetin ardından oluşan husumet nedeniyle Halis Turan’ı öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Ömer Aslan ile ağabeyi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, amcaları Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘CİNAYETE YARDIM VE YATAKLIK’

Soruşturmayı derinleştiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Aslan ile Mehmet Şah Aslan’ı da “cinayete yardım ve yataklık” suçlamasıyla gözaltına aldı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNİN ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTILAR

Hazırlanan iddianamede, Yusuf Aslan ile Mehmet Şah Aslan’ın olay sabahı Halis Turan’ın evinin çevresinde keşif yaptığı, Turan’ın evden çıkışını Ömer ve Zübeyir Aslan kardeşlere bildirdiği aktarıldı. Şüphelilerin olaydan bir gece önce Bursa’da bir araya geldikleri, Abdurrahman Aslan’ın öldürülmesi nedeniyle Turan ailesine karşı husumet besledikleri belirtildi. İddianamede, Ömer Aslan’ın çevresine sık sık Turan ailesinden bir kişiyi öldürmek istediğini söylediği de yer aldı.

‘CİNAYETİN ORTAK FAİLLERİ’

Savcılık, saldırının önceden planlandığını ve Halis Turan’ın silahsız halde adliyeden çıkmasının beklendiğini değerlendirdi. Zübeyir Aslan’ın da kardeşinin planı gerçekleştirememesi ihtimaline karşı araçta silah ve mermilerle hazır beklediği kaydedildi. Bu nedenle sanıkların yalnızca yardım eden değil, cinayetin ortak faili oldukları ifade edildi.

‘BENDEN BİRİ ÖLDÜ, ONDAN BİRİ ÖLDÜ’

Dosyada ayrıca Mehmet Şah Aslan’ın 6 Ocak 2026 tarihli telefon görüşmesindeki “Benden biri öldü, ondan biri öldü. Sen birini öldürürsen biri de gelir seni öldürür. Yapacak bir şey yok, bu işler karşılıklı” sözleri de delil olarak yer aldı.

İddianameye göre Ömer Aslan’ın 12 el ateş ettiği, bunların 5’inin Halis Turan’a isabet ettiği belirlendi. Savcılık, Ömer Aslan hakkında “tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca ruhsatsız silah taşıma, yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından da ek cezalar talep edildi.

Zübeyir Aslan ile Yusuf Aslan hakkında da “tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu. Mehmet Şah Aslan için ise “tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Halis Turan’ın adliye binasından çıktıktan kısa süre sonra koşarak polis noktasına yöneldiği, arkasından gelen Ömer Aslan’ın ateş açtığı ve yere düşen Turan’a defalarca ateş ettiği görüldü. Şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçarken polis memurlarına da ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.