Adliye kasasından çalınan altın ve gümüşlerin bulunması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat gereğince polis ekipleri 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

KAYINVALİDESİ, KAYINPEDERİ VE KAYINBİRADERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emanet deposu çalışanı Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

10 GÖZALTI

Kamera görüntülerinde yer alan ve altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Savcılığın operasyonuyla şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiği düşünülürken, diğer suç ortaklarıyla ilgili tespit ve yakalama çalışmaları devam ediyor.