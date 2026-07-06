Mahkeme kararıyla CHP’ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ait geçmiş tarihli fotoğraf ve videolar sosyal medyada yeniymiş gibi dolaşıma sokuldu. Kılıçdaroğlu’nun 2022’de oyuncu Şener Şen’in Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyununu izledikten sonra çekilen kareler bazı Kılıçdaroğlu taraftarı hesaplardan “İki usta yan yana” denilerek paylaşıldı.





Keçiören Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile sarılıp selamlaştığı geçmiş yıllara ait video da paylaşıldı. Bu tweet’lerin yeni olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Bu tweet’lerin yeni olmadığı kısa sürede anlaşıldı.









ÇAREYİ 4 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARDA BULDULAR



Medya arşivlerine göre Kılıçdaroğlu, Zengin Mutfağı’nı 27 Ekim 2022 tarihinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte seyretti. “Mutlak butlan” kararı sonrası Kılıçdaroğlu’na yönelik sokaktan yükselen siyasi eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde bu paylaşımların yapılması dikkat çekti.