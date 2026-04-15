Olay, geçen yıl 5 Temmuz’da saat 01.00 sıralarında Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Ukrayna asıllı Iryna Melnychuk Değer (37), mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri girmek üzereyken arkasından gelen bir ses duydu.

BAŞINA SOPAYLA VURDU

İddiaya göre yüzünü şapka ya da benzeri bir şeyle gizleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Ali Değer, hiçbir şey söylemeden kadının başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan Değer’in sol elinde çok sayıda kırık oluşurken, başında yarılma meydana geldi. Yaralı kadın, telefonundan KADES uygulamasıyla yardım çağrısında bulundu.

16 GÜN HASTANEDE KALDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Iryna Melnychuk Değer, 16 gün tedavi gördü. Tedavi sürecinde sol eline platin takıldığı, başında ise estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Değer tutuklandı. Yaklaşık 1,5 yıl önce evlendikleri öğrenilen sanık, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddederek olay sırasında başka bir evde olduğunu öne sürdü.

19 YIL HAPİS CEZASI

“Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkında karar duruşması görüldü. Duruşma savcısı, sanığın mağdurun başına birden fazla kez vurması nedeniyle “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediği kanaatine vararak cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları reddeden sanık, savunmasında Iryna’yı darbetmediğini, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini ifade etti. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Değer’i “kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ADLİYE TUVALETİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Duruşmanın ardından sanığın babası Hasan Değer, adliye tuvaletine gitti. Tuvalete giren bir kişinin yerde hareketsiz yatan Değer’i fark etmesi üzerine durum güvenlik görevlilerine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Değer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Değer’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları adliyede sinir krizi geçirdi.