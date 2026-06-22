Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi tansiyon yükseldi. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı dava öncesinde adliye koridorlarında gergin anlar yaşandı.
ACILI AİLE İLE CANBAY ARASINDA TARTIŞMA
Duruşma salonu önünde bekleyen Kundakçı ailesi ile rapçi Vahap Canbay arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre aile, Canbay'a yönelik sert ifadeler kullanarak tepkisini dile getirdi.
Acılı ailenin, "Bizi sattın, karşı tarafla anlaştın" sözleriyle Canbay'a tepki gösterdiği öne sürüldü. Yaşanan suçlamalar karşısında duygusal anlar yaşayan Canbay'ın ise "Keşke ben ölseydim" diyerek karşılık verdiği iddia edildi.
ADLİYEDE ARBEDE YAŞANDI
Tartışmanın büyümesiyle birlikte adliye koridorlarında kısa süreli arbede yaşandı. Olay sırasında tarafları sakinleştirmek için güvenlik görevlileri ve polis ekipleri devreye girdi.
GAZETECİLERE SALDIRDI
Yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensupları da gerginliğin ortasında kaldı. Görüntülerde; Vahap Canbay'ın menajeri, görüntü alınmasını engellemeye çalışırken gazetecilerle tartışma yaşadı.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların büyümesi önlenirken, taraflar duruşma öncesinde sakinleştirildi.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davanın ilerleyen celselerinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.