Adliyede yolsuzluk soruşturması: İki personel tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, adliyede görev yapan personelin, görevlerini kullanarak kişisel çıkar sağladıkları ve bazı kurum ve iş yerlerinden menfaat temin ettikleri öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, 2023-2026 yılları arasında adliyede gerçekleştirilen bazı satın alma ve ödeme işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor. İddiaya göre, bazı ürün ve malzemeler adliyeye hiç teslim edilmediği halde teslim edilmiş gibi gösterilerek faturalar düzenlendi ve bu faturalar üzerinden kamu bütçesinden ödeme yapıldı.

Soruşturma kapsamında adliyede görevli bazı personelin de bilgi ve ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, İdari İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görev yapan personel F.B. gözaltına alındı.

25 Eylül günü adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklandı.

İSTANBUL'A TAYİNLERİ ÇIKMIŞ

Tutuklanan E.A. ve F.B.'nin, soruşturma öncesinde İstanbul'a tayinlerinin çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu satın alma ve ödeme işlemlerinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığı ve varsa zararın miktarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, dosyada başka kişilerin de olup olmadığı araştırılıyor.