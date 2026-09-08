Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Adana Adliyesi yakınlarındaki bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyede görülen bir davanın duruşmasından çıkan aile üyeleri, dışarıda yürüdükleri esnada motosikletli şüphelilerin hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişilerin aileye doğru peş peşe ateş açması sonucu çevrede büyük bir panik yaşanırken, saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, saldırıya uğrayan aileden bir kişinin kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırıda yaralanan diğer kişiler ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken, polis ekipleri silahlı saldırganların kimliklerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.