Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı adliyelerde yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Musa Ş. tarafından kurulduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

2022-2024 yılları arasındaki bazı dava ve yargı süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat olmak üzere altı şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

O AVUKAT DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında şu ana kadar beş şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında avukat Buket Nurşah Tekışık'ın da bulunduğu belirtildi.

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Tekışık, daha önce Çağlayan Adliyesi'nde bir savcı odasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Tekışık'ın paylaşımına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" notunu düşmüştü.