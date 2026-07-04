Son dakika haberi...CHP Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti. Beker, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğini belirten Beker, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna Saygılarımla

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."