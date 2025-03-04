Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği açıklamasıyla gündem olan Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini Özgür Özel taktı.

Beker'in CHP'ye katılacağı dün gündeme gelmiş parti içinden itirazlar yükselmişti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel transfer iddiaları ve tepkilerin ardından, "Biz o gün de tek adam sistemi ile mücadele ediyorduk, bugün de tek adam yönetimi ile mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin içerisinde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır" açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN'A OY VERMİŞ, ALTILI MASAYI HEDEF ALMIŞTI

Kasım 2024'te İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker'in daha önce 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini açıklamış ve 6'lı masayı "O masa Pursaklar'ı bile yönetemezdi" sözleriyle eleştirmişti.