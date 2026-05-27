CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adnan Beker’in orada ne işi var, Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker’in militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi, CHP’yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim' diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez, doğru değildir, ahlaki değildir" şeklindeki açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE YETKİLİ TÜM MERCİLER GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPSIN"

Adnen Beker, şunları kaydetti:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne polis müdahalesiyle, biber gazıyla, jopla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım. Bana orada ne işin var diyen butlan, asıl senin orada ne işin var? Genel Merkezimize de yalnızca iki danışmanım ile birlikte seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim. Mübarek bayram gününde, 'militanlarıyla gelip taş attırdı' diyerek iftira atanları Allah’a havale ediyorum. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum."