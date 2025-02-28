İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Adnan Oktar ve 14 sanık ile sanık avukatları katıldı.

Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 04 Kasım 2013 tarihinde Haydarpaşa Limanı'na gelen 21 adet konteynerın sanık Özkan Mamati'nin beyanına göre, Çin'den çıkışı aşamasında tüm belgelerin imha edildiği, yerine yine kendileri tarafından Çin'de kurulmuş olan TGL HKN Lojistik Firması tarafından sahte belgeler oluşturulduğu aktarıldı.

'TESPİT YAPILAMADI'

Sanıklar Özkan Mamati, Uğur Şahin, Çağlar Keşkek, Ayşe Osma, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, Yeliz Aksoy, İbrahim Tuncer, Sinem Hacer Tezyapar, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Murat Yeşiltuna, Tarkan Yavaş, Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in fikir ve eylem birliği içinde resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık kanununa muhalefet eylemlerinde bulunduklarından bahisle yapılan yargılamalarında uzman bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, yargılamaya konu beyannamedeki ürünlerin fiziken yurda geldiği kırmızı hat kriterine göre işlem tesis edilerek serbest dolaşıma girdiği, ürünlerde eksik-fazla çıktığına dair veya evrakların uyumsuzluğuna dair bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

MÜTALAADA 2 SUÇUN TEFRİK EDİLMESİ İSTENDİ

Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi talep edildi. Dosyada mevcut belge, tutanaklar ve aldırılan bilirkişi raporu nazara alınarak kaçakçılık ve resmi evrakta sahteciliğe ilişkin yargılama konu eşyaların serbest dolaşıma girme öncesi kırmızı hat sürecinde usulsüzlük tespiti bulunmayışı, ithal edilen ürünlerin muhatabı olan Çin'de faaliyet gösteren her iki firmanın Çin menşeili oluşunun vergi kaybına sebebiyet vermediği belirtilen mütalaada, sanıkların bu suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, "kaçakçılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesi istendi.

'70 YAŞINDAYIM TRAFİK CEZAM BİLE YOK'

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Adnan Oktar, "Arkadaşlarımız konuları anlatıyorlar ama karmaşık bir şey yok. Mehdiyet'in dışında İslam aleminin birleşmesi mümkün değil. Suriye'nin alınmasının sebebi de Mehdi içindir. Mehdinin orada olacağı içindir. Üç dinde mehdiyi bekliyor. Deizm ve ateizm patlama yaptı. Benim zamanında böyle değildi. İman hakikatlerini anlatmak bir yetenektir. 90'ın üzerinde mehdinin çıkacağı şeyler oldu. İsa ve Mesih'te görev başında, Mehdi'de görev başında. Benim böyle bir iddiam yok. Ben Mehdi değilim ama müjdeleyeceğim. Kaçakçılık diye bir şey yok. İtibar düşürmek için yapılmış. Alenen bir kumpas var. Bende Mehdi talebesiyim. Ben 70 yaşındayım trafik cezam bile yok. Birden bire 30 tane suçu işleten insan haline geldim. Yalan, aslı astarı yok. Bizim devletimiz kafasına göre hareket eden bir devlet değildir. Derinliği vardır. Devlet bizim gençlerimizin yiğitliklerini, cesaretlerini denemek istiyor ve gençlerimiz kendilerini kanıtladı. Devlet ne yaparsa hayır ile yapar" dedi.

3 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer, Özkan Deniz, Fatma Ceyda Ertüzün, Murat Yeşil Tuna ve Yeliz Aksoy'un "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti.