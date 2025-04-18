İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında karar açıklandı.
Buna göre, firari olup yakalanan örgüt üyelerinden Orkun Sadun Erol'a "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ali Sadun Engin, "cinsel saldırı" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken Erol Şimşek'e aynı suçtan toplamda 256 yıl, Orkun Şimşek'e ise 346 yıl hapis cezası verildi.
Sanıklardan Paşa Durmuş hakkında ise beraat kararı verildi.
MAHKEME BAŞKANINDAN 'İNDİRİMSİZ' CEZA
Mahkeme başkanının kararda sanıklara ceza indirimi uygulanmamasına ilişkin olarak, "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiçbir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık" dediği öğrenildi.