Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses siyasete atıldı! İşte katıldığı parti

Türk müziği sanatçısı merhum Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses, Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada AKP’ye katıldı. Şenses’in üyelik rozetini AKP Denizli Milletvekili ve önceki dönem TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan taktı.
AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki programa, AKP Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları da katıldı.
Ergene, Şenses’in partiye katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Türk müziğinde kendine özgü sesi ve yorumuyla iz bırakan merhum Adnan Şenses’in kıymetli kızı Arzum Şenses’in aramıza katılmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Arzum Şenses’e hoş geldiniz dileğini ileten Ergene, Adnan Şenses’i de rahmet ve saygıyla andı.