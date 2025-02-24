Olay 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada Muhammet Gürcan Koçak’a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2. TİMUR CİHANTİMUR VAKASI

Olay yeri ve yaşanma şekli itibariyle İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya benzetildi.

Kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise devam ediyor.