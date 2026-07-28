Kaliforniya'da bulunan ve yaklaşık 3 bin 200 kişinin yaşadığı Carmel-by-the-Sea kasabası, uzun yıllardır alışılmışın dışında bir adres sistemiyle dikkat çekiyordu. Kasabada evler numaralarla değil, sahip oldukları özel isimler ve yön tarifleriyle bulunuyordu. Alınan yeni kararla birlikte bu gelenek tarihe karışıyor.

Kasabada ilk kez tüm evler, işletmeler ve kamu binaları resmi adres numaralarına kavuşacak. Daha önce yalnızca sokak tarifleriyle bulunan binalar artık standart adres sistemine dahil edilecek. Böylece belediye binasından konutlara kadar tüm yapılar resmi numaralarla kayıt altına alınacak.

MODERNLEŞMEYE DİRENEN KASABA

Carmel-by-the-Sea, yıllardır "köy dokusunu" korumak amacıyla birçok modern şehir uygulamasını hayata geçirmedi. Yerleşim bölgelerinde sokak lambaları ve kaldırımlar bulunmazken, evlerin numarasız olması da kasabanın simgelerinden biri haline geldi. "Deniz Şatosu", "Fıstık Evi" ve "Bir Yer" gibi isimler taşıyan evler, bölgenin kendine özgü kültürünü yansıtıyordu.

KARGO VE ACİL DURUMLAR KARARI HIZLANDIRDI

İnternet alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte numarasız adres sistemi ciddi sorunlara yol açmaya başladı. Kargo şirketleri teslimat yapmakta zorlanırken, bankacılık işlemleri ve resmi başvurularda da adres doğrulama problemleri yaşandı.

En büyük endişe ise acil durum ekiplerinin adres bulmakta güçlük çekmesi oldu. İleri yaş nüfusunun yoğun olduğu kasabada ambulans ve itfaiye ekiplerinin zaman kaybetmesi, güvenlik açısından önemli bir risk olarak değerlendirildi. Ayrıca eyalet yönetmeliklerinin binalarda adres numarası bulundurmayı zorunlu kılması da değişimi kaçınılmaz hale getirdi.

POSTANE GELENEĞİ DEVAM EDECEK

Kasaba sakinlerinin en büyük kaygılarından biri, adres sisteminin posta alışkanlıklarını değiştirmesiydi. Ancak yetkililer, evlere posta dağıtımının başlamayacağını açıkladı. Sakinler mektuplarını yine şehir merkezindeki postaneden almaya devam edecek ve yıllardır süren komşuluk buluşmaları korunacak.

HEM GELENEK HEM GÜVENLİK BİR ARADA

Hazırlanan yeni adres planının kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yetkililer, resmi numaralandırma sistemine geçilse de evlerin geleneksel isimlerinin kullanılmaya devam edebileceğini belirtiyor. Böylece Carmel-by-the-Sea, tarihi kimliğini korurken modern yaşamın ihtiyaçlarına da uyum sağlamayı hedefliyor.