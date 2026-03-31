İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine yönelik yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Gubeyri Mahallesi’nde bulunan bir bina, savaş uçakları tarafından hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Saldırı sırasında binanın üst katına isabet eden mühimmatın ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, çevredeki siviller arasında panik yaşandı. Hedef alınan yapının, havalimanı yoluna yakın ve nüfusun yoğun olduğu bir noktada bulunduğu aktarıldı.

BİR SAAT ÖNCE ADRES VERDİLER

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu binanın boşaltılması çağrısında bulunmuştu. Uyarının ardından düzenlenen saldırı, bölgede gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın güçlü olduğu alanlardan biri olarak biliniyor. İsrail ordusu, son dönemde bu bölgeye yönelik sık sık tahliye çağrıları ve saldırı tehditlerinde bulunuyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan yaklaşık 1 saat önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından saldırı tehdidinde bulunarak binanın ve çevresinin tahliye edilmesini istedi.