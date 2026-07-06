Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Solmaz Aksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAYLADA KENE TUTUNDU

Koyulhisar ilçesi Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşamını sürdüren Solmaz Aksu'ya kene tutundu. Kene tutunmasından bir süre sonra vücudunda rahatsızlık hisseden Aksu, durumun fark edilmesi üzerine yakınları tarafından vakit kaybetmeden Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlçe hastanesindeki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Aksu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki kadın yapılan tıbbi müdahalelere yanıt vermedi. Hastanede hayatını kaybeden Aksu'nun cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.