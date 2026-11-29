Online market platformu üzerinden verdiği siparişi teslim almak için binadan aşağı inen kadın, adres tarifi nedeniyle tartıştığı kuryenin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu bayılan ve yüzünde kırıklar oluşan kadının kızı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla darp raporu alarak hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

ADRES TARİFİ NEDENİYLE TELEFONDA TARTIŞTILAR

Olayın ardından sürece ilişkin detayları aktaran mağdur kadının kızı, siparişi getiren kuryenin adresi bulamadığı gerekçesiyle annesini telefonla 6-7 kez aradığını belirtti. İddiaya göre adres konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından yapılan son telefon görüşmesinde kurye, hakaret içerikli ifadeler kullanarak telefonu kapattı.

POŞETLERİ ALMAYA İNDİĞİ SIRADA YUMRUK ATTI

Kuryenin, sipariş poşetlerini apartmanın arka kapısına bıraktığını söyleyerek aşağı çağırması üzerine binadan inen kadın, kapı önünde kuryenin fiziki saldırısına maruz kaldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olayda, kuryenin yumruk attığı kadının yere yığıldığı, şüphelinin ise yerde kalan kadına müdahale etmeden olay yerinden ayrıldığı görüldü.

BURNU VE DİŞİ KIRILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Saldırının ardından annesinin aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybederek bayıldığını ifade eden kızı, yapılan kontrollerde annesinin burnunun ve dişinin kırıldığının tespit edildiğini aktardı. Hastaneden darp raporu alındığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan mağdur yakını, soruşturma dosyasına eklenmek üzere ilgili platformdan sipariş ve telefon görüşme kayıtlarının da talep edildiğini bildirdi.