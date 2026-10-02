Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte görüntülendi. 2026 Victoria's Secret defilesi için hazırlanan 45 yaşındaki model, REVOLVE Magazine etkinliğine kısa deri trenç elbiseyle katıldı.

Ancak gecede Lima'nın kıyafetinden çok son dönemdeki görüntüsü konuşuldu. Modelin özellikle bacaklarının oldukça ince görünmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

“ADRIANA LİMA'NIN BACAKLARINA NE OLMUŞ?”

Times of News'in haberine göre; Lima'nın etkinlikte çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar modelin görünümündeki değişim hakkında yorum yaptı.

Bir kullanıcı “Adriana Lima'nın bacaklarına ne olmuş?” derken, bir başka kullanıcı “Bacakları benim kollarımdan daha ince” ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise Lima'nın görünümündeki değişimin Ozempic veya liposuction gibi yöntemlerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Bu yorumlara ilişkin Lima'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

KİLO KAYBINI EGZERSİZE BAĞLAMIŞTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Lima'nın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. Model, önceki dönemde yaşadığı kilo kaybını yaklaşık bir yıl boyunca yoğun şekilde egzersiz yapmasına bağlamıştı.

Lima'nın son görüntüleri üzerine “Aşırı kilo kaybı” ve kas kaybı yaşadığı yönünde yorumlar yapılırken, modelin görünümünü savunanlar da oldu.

Bir kullanıcı, “Kilo verdi, hepsi bu. Kendisi bir model ve kilo verdi” yorumunu yaptı.

VICTORIA'S SECRET DEFİLESİNE ÇIKACAK

Adriana Lima'nın 2026 Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkması bekleniyor. Defilenin 18 Ekim'de Los Angeles'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Daily Mail'in Lima'nın temsilcilerine ulaşarak son görüntüsü hakkında yorum istediği ancak henüz yanıt alamadığı belirtildi.