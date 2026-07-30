‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında çıkarılacak çerçeve yasanın taslağı netleşmedi. Pazartesi günü yapılan AKP MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa çalışması yürüten isimlere “Yeniden bir çalışma yapın” talimatı verdi. Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Grup Başkanı Abdullah Güler, dün sabah bir araya geldi. Toplantı bitiminde bu isimler, Erdoğan’a bilgi verdi. Heyet TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la da bir araya geldi. Son aşamada Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere bilgi verilmesi bekleniyor.

MUHALEFET MESAFELİ

AKP’de genel eğilim “Yasa teklifinin altında Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin imzası olmalı” şeklinde ancak muhalefet partileri, “Taslak hazırlığı yapılırken bilgi vermediler, katkı istemediler, teklifi vermek AKP’ye düşer” görüşüne dile getiriyor. Af kelimesi geçmeden af yolunu açacak taslak 10-15 maddeden oluşacak. Süreci yürütme görevi İzleme ve Denetleme Kurulu’nda olacak. Kurula ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık edecek.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa çalışmaları kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

‘8 bin kişiyi kapsayacak’ iddiası

Yasa ile PKK’lı teröristlere 5 yıl denetimli serbestlik süresi getiriliyor. Taslağın son halinde ise bu sürenin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi. Yaklaşık 8 bin PKK mensubunun Türkiye’ye dönmesi, Irak ve Suriye’de kalması ya da Avrupa ülkelerine geçmesi öngörülüyor. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması halinde Ağustos’un ikinci haftasında ise Meclis’ten geçmesi bekleniyor.